Caso aconteceu na Rua Omar, em Cabuçu, Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 29/10/2024 09:36 | Atualizado 29/10/2024 10:01

Rio - Wallace da Silva Araújo, de 31 anos, foi morto a tiros, nesta segunda-feira (28), no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 20h10 para o caso, na Rua Omar, altura do número 25, próximo ao Sítio Aconchego. No local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, e a levaram ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro Vila Treze de Maio.

Policiais militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem, isolaram a área para realização da perícia. O assassinato de Wallace é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, "diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo de Wallace no chão, com perfurações na cabeça. Diversos populares se juntaram em volta do local onde o crime aconteceu. "Consegui ouvir os tiros daqui de casa, e não foram poucos", escreveu um morador da região.