Armas foram apreendidas em um veículo roubado na DutraDivulgação/PRF

Publicado 29/10/2024 11:02

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite de segunda (28), um veículo roubado que utilizava placas clonadas e apreendeu duas armas. A fiscalização aconteceu na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense.



Por volta das 23h, equipes da PRF receberam informações através do Canal 191 sobre um veículo suspeito de envolvimento em assalto. Durante uma fiscalização no Km 212, na pista sentido Rio, os policiais avistaram um carro com as mesmas características descritas na denúncia. Após a abordagem, foi verificado que se tratava de um automóvel clonado com registro de roubo.



No veículo havia um adolescente e mais quatro homens, sendo um deles com mandado de prisão em aberto. Com eles foram apreendidas uma pistola 9mm e uma carabina calibre 22 com luneta acoplada, além dos pertences das vítimas de roubo. Todos foram conduzidos para a delegacia, onde testemunhas conseguiram reconhecer os assaltantes.



A ocorrência foi apresentada na 88ª DP (Barra do Piraí).