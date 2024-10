Ladrão é preso em flagrante na Avenida Brasil - Reprodução / Redes Sociais

Ladrão é preso em flagrante na Avenida BrasilReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/10/2024 11:44 | Atualizado 29/10/2024 13:50

Rio - Um motorista reagiu a uma tentativa de assalto e conseguiu arrastar o bandido, que ficou pendurado pela janela dianteira do veículo, até uma viatura policial que estava às margens da Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, na manhã desta terça-feira (29).

O criminoso teria tentando roubar o celular de um dos ocupantes do carro, ao lado do motorista, no banco da frente do veículo.



Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o homem preso pela janela de um automóvel branco, que trafegava lentamente devido ao trânsito.

Outros motoristas diminuem a velocidade permitindo que o motorista troque de faixa e encoste próximo à viatura da polícia. Ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, um dos agentes prontamente imobilizou o bandido.

Em nota, a PM informou que militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizavam um policiamento preventivo na Comunidade do Morro do Chaves quando presenciaram a cena e detiveram o homem. A ocorrência foi encaminhada à 27ªDP (Vicente de Carvalho).