Muro externo da unidade foi transformado em um museu a céu abertoReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/10/2024 14:27

Rio - A Escola Municipal Embaixador Oscar Tenório, localizada na Gávea, Zona Sul, se tornou um ponto de expressão e reflexão através da arte criada por seus próprios alunos. Nas paredes externas da unidade, painéis se destacam, com temas significativos. Em um deles, os estudantes exploraram a potência e a beleza da identidade negra. No outro, uma instalação com centenas de fitinhas brancas penduradas oferece um espaço para os desejos e sonhos das crianças.



O projeto artístico foi idealizado e financiado pela ONG Move Rio, que conseguiu viabilizar a iniciativa através de recursos arrecadados em leilões. Com o dinheiro levantado, a ONG proporcionou a transformação na unidade escolar, criando um espaço onde as crianças podem expressar suas aspirações e culturas.



No painel das fitinhas, a frase "Queremos ser" vem acompanhada de sonhos escritos pelos alunos, que vão desde o simples desejo de "trabalhar dando banho em cachorros" até ambições maiores como "dar um futuro melhor para a minha família". Em meio às fitas, surgem frases como "ser mãe", "ter uma casa", "que eu possa ser quem eu sou", "descobrir algo novo no mundo", "dar uma Copa do Mundo para o Brasil" e "ser uma pessoa melhor".



A emoção gerada pela obra não ficou restrita à escola. Um vídeo publicado por Ana Letícia Peres, uma jovem moradora do Rio, viralizou nas redes sociais, já somando mais de 200 mil visualizações. No vídeo, Ana Letícia se emociona ao ler as fitinhas enquanto passa em frente à escola. "Gente, estou muito emocionada porque a gente está passando na frente de uma escola municipal e tem um mural. Nessas fitinhas, tem os desejos das crianças e tem cada coisa linda. Muito legal, parabéns aos professores envolvidos. Que a gente não perca o desejo de 'querer ser' algo melhor", disse ela.

A Move Rio anunciou que os recursos do leilão deste ano também serão direcionados para a escola, reforçando a importância de continuidade no projeto. "Seu tamanho e seus problemas eram tão grandes que revelaram para nós, ao longo do processo de transformação, que apenas a verba de um leilão não seria suficiente. O XIII Leilão Move Rio destinará novamente a verba para a escola, para dar continuidade a toda mudança já iniciada e reverberada", declarou a ONG.

Além de transformar o muro da escola em um verdadeiro museu a céu aberto, a ONG realizou uma revitalização completa na escola. Foram feitas pinturas internas e externas do edifício, instalação de duas novas quadras poliesportivas, troca do piso da entrada e do portão, além de uma mesa de ping-pong, novas luminárias e tampos de privada nos banheiros.

A ONG Move Rio é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a educação e melhorar a infraestrutura de escolas públicas no Rio. Utilizando os recursos arrecadados em leilões beneficentes anuais, a Move Rio direciona 100% da verba para transformar instituições de ensino. A Escola Municipal Embaixador Oscar Tenório é a terceira unidade escolar a ser beneficiada pela ONG.