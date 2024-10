Janela de ônibus da empresa Vera Cruz é apedrejada em Belford Roxo - Reprodução/Redes sociais

Janela de ônibus da empresa Vera Cruz é apedrejada em Belford RoxoReprodução/Redes sociais

Publicado 30/10/2024 19:47

Rio - Um passageiro ficou ferido, na manhã desta quarta-feira (30), após um ônibus da empresa Vera Cruz ter a janela apedrejada no Lote XV, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O homem foi atingido por estilhaços no braço. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento de desespero dos passageiros após o vidro ser atingido pela pedra. Veja:

Inicialmente, as pessoas dentro do ônibus pensaram que se tratava de uma bala perdida. No entanto, a Semove, que representa 175 empresas de ônibus no estado do Rio, informou que o veículo foi alvo de vandalismo – informação confirmada pela própria empresa Vera Cruz. O 15º BPM (Duque de Caxias) declarou que não foi acionado para atender a ocorrência nesse local.



Outro vídeo circula nas redes sociais mostra um ônibus da empresa Vera Cruz com as janelas quebradas. "Aconteceu ontem (29). Mais um veículo da Viação Vera Cruz. Foi no Lote XV, às 20h03. O que está acontecendo? Podemos considerar isso como o que? Muito estranho, somente ônibus da Vera Cruz", escreveu a pessoa responsável pela publicação.

A Semove lamentou mais um episódio de violência enfrentados por passageiros e rodoviários no transporte público do Rio de Janeiro. Disse ainda que os ataques causam impacto na mobilidade urbana, prejudicando a população. "A frota em circulação acaba impactada devido ao tempo necessário para os reparos dos ônibus atacados, como a substituição dos vidros", disse.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se investiga esta 'onda' de vandalismo nos ônibus da Baixada Fluminense. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia deve ligar para o Disque Denúncia (2253-1177). O anonimato é garantido.

Assalto a ônibus também são constantes

Além dos atos de vandalismo, o transporte rodoviário também tem sofrido com constantes assaltos. Passageiros de pelo menos quatro ônibus foram mantidos reféns e assaltados no mês de outubro, na cidade do Rio. Nesta quarta-feira (30), dois criminosos foram baleados após manter passageiros do ônibus da linha 1760D executiva (Galeão x Charitas) como reféns durante um assalto na Avenida Brasil, sentido Centro. Um dos assaltantes praticava o crime usando tornozeleira eletrônica.

Segundo policiais do 22º BPM (Maré), durante patrulhamento na via expressa, na altura do Viaduto Brigadeiro Trompowski, agentes identificaram uma movimentação suspeita no coletivo da empresa 1001. Foi dada, então, ordem de parada e dois criminosos desembarcaram atirando contra os policiais.