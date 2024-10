João Vinicius Ferreira Simões morreu eletrocutado durante um festival de música no Riocentro - Foto: Redes sociais

Publicado 31/10/2024 14:01 | Atualizado 31/10/2024 14:34

Em abril, a Polícia Civil já havia finalizado o inquérito e indiciado o grupo por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e fraude processual.O jovem sofreu uma descarga elétrica ao encostar em food truck durante o festival "I Wanna Be Tour" no dia 9 de março deste ano. Na ocasião, chovia muito no local. De acordo com a mãe da vítima, Roberta Ferreira, diversas testemunhas confirmaram vários fios espalhados pelo chão e reclamaram da falta de organização. O local também não foi preservado para perícia, sendo limpo e esvaziado antes da chegada da polícia. Em documento obtido pelo, o MPRJ requereu a prisão de nove dos denunciados, sendo eles: Marcelo Silva Santos, Paulo Roberto Do Nascimento, Juareme Ribeiro Mocuta, Guilherme Ribeiro Mocuta Mesquita, Adalberto Garcia, Eli Felipe Valadão Belo, Márcio Carlos De Vasconcelos Belo, Alex Lamarque Carminati e Caroline Oliveira Lima. Apesar do pedido, a denúncia ainda não foi aceita pelo Tribunal de Justiça.Ainda segundo a denúncia, os cinco primeiros assumiram o risco de matar ao realizar conexões do cabeamento elétrico, que energizavam os trailers de comida espalhados pelo local, de maneira rudimentar e em espaço inadequado.No laudo de exame de perícia técnica no food truck foi constatado a existência de uma extensão com “plug steck” compatível com a tomada externa que o alimentava, sendo verificada nas extremidades a exposição de condutores nus (descascados), demonstrando que foram utilizados através de conexão direta por torção a outro ramal elétrico (sem conexão adequada), fora dos padrões normativos.Na ocasião, Marcelo e Paulo, responsáveis técnicos pelas ligações do festival, teriam realizado um aterramento para "encobrir" a fuga de corrente por eles percebidas, assumindo mais uma vez o risco de descargas elétricas.Além disso, Juareme, Guilherme e Adalberto, proprietário e dirigentes de uma empresa contratada para realização das ligações elétricas do evento receberam o valor de R$ 86 mil para o trabalho e enviou ao local apenas dois eletricistas, a custo diário de R$ 220, mais três ajudantes, precário material e nenhuma supervisão técnica, pois tinham ciência que o engenheiro responsável não iria ao local, indicando-o por mera formalidade.Outro ponto apontado pelo MPRJ é que os integrantes do corpo de engenheiros da empresa, Eli Felipe, Marcio Carlos, Caroline, e o supervisor Alex Lamarque, omitiram-se ao não realizar a vistoria adequada e entregaram à produtora do evento uma área com instalações elétricas totalmente precárias, com condutores energizados e não isolados, expostos em caixas de passagem subterrâneas inundadas, uma delas instalada a 1 metro do local onde a vítima foi eletrocutada.Ainda segundo a denúncia, o engenheiro Eli Felipe foi responsável pela assinatura da anotação de responsabilidade técnica das instalações elétricas, mesmo sem sequer ter comparecido ao local para realizar a inspeção das medidas.Nas mesmas circunstâncias de local, em momento posterior à morte da vítima, supervisores e coordenadores do evento, ordenaram a imediata desmontagem das estruturas, desfazendo o local dos fatos, dificultando o trabalho pericial, incluindo a praça de alimentação.A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestações.