MetrôRio vai operar de 7h às 23h em todo o final de semana - Divulgação

Publicado 01/11/2024 10:05

Rio - O MetrôRio vai operar no horário normal neste fim de semana, que tem feriado de Finados no sábado (2) e, no domingo (3), final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, e provas do Enem. As estações ficarão abertas das 7h às 23h nos dois dias.

A concessionária informou que vai ampliar a oferta de trens para quem for ao Maracanã no domingo, buscando facilitar a chegada ao estádio.

A empresa orienta que os torcedores saltem na estação mais próxima do setor que compraram ingresso. Quem comprou para Oeste e Sul (acessos A, B e C) deve desembarcar na estação Maracanã (linha 2) enquanto quem comprou para Norte e Leste é recomendado que desçam na estação São Cristóvão (linha 2).

Em todo o final de semana, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

O MetrôRio também recomenda que quem for fazer o Enem ou ir para o jogo se programe com antecedência para chegar aos locais.