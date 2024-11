Carros roubados recuperados pela PM em ação no Morro do Castro, São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/11/2024 11:14 | Atualizado 01/11/2024 13:50

Rio - A Polícia Militar recuperou cinco carros roubados em mais uma ação da 'Operação Torniquete', realizada na manhã desta sexta-feira (1), no Morro do Castro, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Dois homens suspeitos de praticarem roubos de veículos na região foram presos.

Segundo informações da PM, militares do 7º BPM (São Gonçalo), com apoio de policiais do 12º BPM (Niterói), apreenderam uma moto, uma pistola e uma réplica da arma, além de dois bloqueadores de sinal GPS, três radiotransmissores, um celular e diversos cartões.

Agentes realizaram, ainda, a retirada de barricadas no entorno do Morro do Castro. De acordo com a corporação, cerca de duas toneladas de materiais foram removidas das ruas de acesso à comunidade.

Iniciada em setembro deste ano através de uma parceria entre as polícias Civil e Militar, a 'Operação Torniquete' tem como objetivo reprimir roubos e furtos de veículos e de cargas, além de reduzir os índices de criminalidade em todo o estado.

Os presos, que não tiveram as identidades reveladas, e os materiais apreendidos foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.