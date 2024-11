Final de semana terá temperaturas altas no Rio - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 01/11/2024 11:14

Rio - O final de semana começa com sol e calor no Rio, mas há previsão de chuva para o primeiro dia do Enem, que acontece no próximo domingo (3).

Nesta sexta-feira (1º), de acordo com o Climatempo, o céu conta com muitas nuvens durante todo o dia, mas não há previsão de chuva. As temperaturas permanecem altas, com máxima prevista de 31°C e mínima 19°C.

O tempo permanece estável no sábado (2) e o céu segue predominantemente nublado durante todo o dia. O sol vai aparecer entre as nuvens e manter o calor no Rio. Os termômetros vão variar entre a máxima de 32°C e mínima 19°C.

Já no domingo (3), o tempo fecha e há previsão de chuva passageira durante à manhã e à tarde. A temperatura cai alguns graus, variando entre a mínima prevista de 18°C e máxima de 29°C.

Na segunda (4) e terça-feira (5), o sol aparece no céu entre muitas nuvens e vai haver períodos de céu nublado. Há previsão de pancadas de chuva à tarde em ambos os dias, mas não chove à noite. As temperaturas permanecem estáveis, entre 31°C e 21°C.