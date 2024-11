Yuri Zumba Borges da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/11/2024 08:46

Rio - O sepultamento do motorista de aplicativo Yuri Zumba Borges da Silva , de 31 anos, será realizado na tarde deste domingo (3) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. Desaparecido desde o último dia 30, o corpo foi encontrado em uma área de mata no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, neste sábado (2).Nas redes sociais, familiares que faziam uma campanha em busca de informações lamentaram o caso. A vítima estava trabalhando quando desapareceu."Filho, graças darei sempre pelo seu tempo aqui na terra. Hoje você está no colo do Pai e sempre direi: 'Seja eternamente abençoado meu filho maluquinho e eterno brincalhão'. Eu te amo para sempre! Toma conta da gente aí de cima e continue com esse seu sorrisão lindo que sempre foi sua linda marca", disse a tia."Está sendo difícil saber que você não está entre nós. Descanse em paz! Saudades eterna! Saiba que fará falta! Mais guardo em mim lembranças de uma boa amizade e momentos bons, divertidos e saudáveis! Vai em paz amigo do coração", comentou uma amiga."Que Deus te tenha em um bom lugar meu sobrinho. Porque fizeram isso com você, meu menino?", questionou um tio.