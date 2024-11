Caso aconteceu na Avenida Borges de Medeiros, esquina com Rua Maria Angélica - Reprodução / Google Street View

Publicado 03/11/2024 11:48 | Atualizado 03/11/2024 12:00

Rio - Um bandido morreu baleado por um policial militar de folga após tentativa de assalto na Lagoa, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (3). O homem, que não teve a identidade divulgada, estava em uma moto junto a um comparsa, que conseguiu fugir.

Segundo testemunhas, a dupla roubava um motociclista quando o policial passava pela região e flagrou a ação dos bandidos. O militar atirou contra os criminosos, que revidaram, iniciando o confronto. Um dos assaltantes acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos.

Pistola apreendida na ação Reprodução / @pmerj

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a vítima relatou que os bandidos tentaram atirar nele, mas não conseguiram. "Puxaram meu cordão e tentaram me dar tiro, mas tinha um anjo atrás. Consegui recuperar tudo. Peguei meu cordão e minha aliança de volta", disse o motociclista, que apresentava ferimentos nas mãos.

Agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para a ocorrência e apreenderam a pistola usada por um dos bandidos. De acordo com a corporação, o policial militar foi à 15ª DP (Gávea) para prestar depoimento.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para elucidar as circunstâncias do ocorrido.