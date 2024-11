Hotel Nacional ficou iluminado de azul para o chá revelação - Divulgação

Hotel Nacional ficou iluminado de azul para o chá revelaçãoDivulgação

Publicado 03/11/2024 10:16

Rio - Uma cerimônia emocionante - e no mínimo diferente - brindou a Zona Sul do Rio com uma bonita cena em São Conrado. Durante um chá revelação, o Hotel Nacional foi iluminado para celebrar a chegada do filho da gerente de recepção e qualidade Fernanda Dias e seu marido Mário, e revelar o sexo da criança.

A iniciativa foi uma ideia de um grupo de funcionários do hotel, onde Fernanda trabalha há um ano e quatro meses. Aos pés da estátua da sereia, o casal se reuniu, no início da noite da última terça-feira (29), com amigos e familiares ansiosos para saber se o casal teria um menino ou uma menina.

Se fosse menino, se chamaria Francisco. Se fosse menina, seria Aurora. Na hora da revelação, o icônico hotel foi iluminado de azul, indicando que o pequeno Francisco está a caminho.