Geisa, Carlos e Nicole correram na Quinta da Boa Vista, neste domingo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 12:31 | Atualizado 03/11/2024 12:34

Rio - Após um domingo (3) com o céu coberto por nuvens, o Rio de Janeiro deve ter uma semana chuvosa. Ainda assim, cariocas aproveitaram o tempo ameno para fechar o fim de semana com atividades físicas na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Na companhia do marido Carlos José, de 39 anos, e da filha Nicole Souto, de 8, Geisa Oliveira, de 41, foi uma das que curtiram o espaço neste domingo. A família saiu de Sepetiba, na Zona Oeste, com um grupo de 15 pessoas para participar de uma corrida no parque.

"Aqui é democrático. Você vem, se diverte com a família, é acessível, traz seu lanche, aproveita a natureza, tem contato com a história... Então é ótimo para as crianças", comentou Geisa. "Viemos para correr, trazer a galera que corre, mas aproveitamos para trazer a Nicole", acrescentou Carlos.

Mayara Werneck Silva, de 28 anos, desfrutou uma data especial na Quinta da Boa Vista. Ela levou sua filha Ana Catarina Werneck Vital para comemorar seu aniversário de 7 anos no parque.

"Eu sempre quis fazer o aniversário dela aqui, desde o primeiro ano. Acho o espaço ótimo, tem o contato com a natureza e é mais fácil de organizar tudo. Só temos que ficar atentos ao tempo, que hoje nos ajudou", contou a moradora de Olaria, que disse ter esperado até sexta-feira para confirmar o local por conta do medo de mau tempo.

O mau tempo temido por Mayara ficou para o restante da semana. Na segunda-feira (4), a previsão aponta que uma instabilidade em médios níveis da atmosfera farão com que pancadas de chuva caiam na cidade entre o período da tarde e da noite, com possibilidade de raios. O aguaceiro deve se manter na terça-feira (5), começando pela manhã e perdendo intensidade ao longo do dia.

Não há previsão de chuva para quarta-feira (6), mas o céu permanece nublado e a temperatura se mantém entre 22º C e 32º C. Já na quinta-feira (7), a aproximação de uma frente fria faz com que uma garoa volte a cair no Rio. Além disso, a cidade pode registrar ventos moderados e ocasionalmente fortes.

Para fechar a semana chuvosa, sexta-feira (8) mantém o cenário dos dias anteriores. Além da nebulosidade, pancadas de chuva devem cair à tarde e à noite.