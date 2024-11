Parte dianteira do veículo ficou completamente destruída após a colisão - Reprodução / TV Globo

Parte dianteira do veículo ficou completamente destruída após a colisãoReprodução / TV Globo

Publicado 05/11/2024 08:07

Rio - Uma família teve os pertences levados, na manhã desta terça-feira (5), após sofrer um acidente e bater o carro em um poste na Rua São Francisco Xavier, próximo à Mangueira, na Zona Norte.

Após a batida, pai e filha estavam aguardando ajuda quando um grupo em situação de rua saqueou o veículo e levou os pertences das vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Vila Isabel foram acionados às 5h18 para a ocorrência. A corporação informou que José Manoel Abrantes, de 88 anos, e Márcia Helena Abrantes, 57, tiveram ferimentos leves. Pai e filha foram atendidos e liberados.



Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, um familiar informou que Márcia perdeu o controle do carro e atingiu o poste. A parte dianteira do veículo ficou completamente destruída. "Eles estão bem, meu sogro teve um corte superficial na cabeça e minha cunhada machucou o cotovelo, mas o que eles falaram, foi que enquanto eles estavam acidentados, três moradores de rua entraram no carro e começaram a pegar as coisas dela", disse.

Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da via, sentindo Centro, chegou a ser ocupada para o atendimento e reboque do veículo. O COR informou que o trânsito é lento na região.

Procurada, a Polícia Militar ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.