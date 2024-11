Mulheres fingiram conhecer neto da vítima para entrar na casa dela - Divulgação

Publicado 05/11/2024 22:26 | Atualizado 05/11/2024 22:55

Rio - A Polícia Civil tenta localizar duas mulheres que enganaram e roubaram uma idosa, de 81 anos, na sexta-feira passada (1º), na Abolição, Zona Norte. As duas foram flagradas por câmeras de segurança entrando na casa da vítima.

Em entrevista ao DIA, a filha da idosa disse que a dupla fingiu ser amiga do neto da mulher, falando inclusive o nome dele para ganhar a confiança dela. De acordo com o relato, a abordagem das criminosas aconteceu na saída de um supermercado na Avenida Dom Helder Câmara, também na Abolição. Elas convenceram a vítima a levá-las até sua casa e, no local, roubaram uma série de pertences.



Dentre os itens roubados, estavam dois notebooks do neto da idosa, que mora com a vítima e estava viajando no momento em que o caso aconteceu.



Nas imagens obtidas pela 24ª DP (Piedade), onde o caso foi registrado, é possível ver o rosto das duas criminosas. Elas entram no apartamento com sacolas de mercado e, minutos depois, saem do local com uma bolsa maior e cheia de objetos.

Segundo a 24ª DP (Piedade), responsável pelas investigações, disse que está realizando buscas para tentar encontrar as mulheres.