A polícia precisou intervir e 21 torcedores do time foram presos no dia 23 - Renan Areias/Agência O Dia

A polícia precisou intervir e 21 torcedores do time foram presos no dia 23Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 05/11/2024 20:47 | Atualizado 05/11/2024 20:48

Rio - A Justiça do Rio mandou soltar, nesta terça-feira (5), 10 dos 21 torcedores do Peñarol que estavam presos após causar uma confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes , Zona Oeste, no dia 23 outubro.

De acordo com a decisão, assinada pelo juiz Marcello Rubioli, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, o grupo terá que cumprir medidas cautelares:

- Comparecimento bimestral à sede do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos para justificar suas atividades

- Proibição de acesso ou frequência a espetáculos esportivos

- Proibição de deixar o país até o julgamento do feito

Vão ser soltos: Michael Nicolas, Federico Gonzales, Santiago Facundo Sacremento Rodriguez, José Telechea, Santiago Zapata, Carlos Ramiro Tamborindeguy Lara, Felipe Pedrini, Lautaro Machado Raimondi, Luis Antonio Cursio e Jorge Lúcio da Silva Lima. Os outros 11 torcedores ainda terão analisados os procedimentos pelos quais respondem.

Os réus respondem por vários crimes, como lesão corporal, roubo, dano, resistência, desobediência, desacato, injúria racial e por promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos.

Segundo a Justiça, o Ministério Público sugeriu arquivar esse último documento e transferir o caso para uma vara criminal. Como o juiz discordou, se a promotoria mantiver essa opinião, o processo será enviado para o Procurador Geral revisar.

A prisão dos envolvidos havia sido convertida em preventiva durante audiência de custódia no dia 25 de outubro, dois dias após a confusão . Somente um dos presos, Richard Andreas Soler Pereira, foi liberado. Os juízes que fizeram as audiências destacaram, em suas decisões, que a maioria dos detidos estavam armados com paus e foram presos em flagrante pela polícia.

Relembre o caso

A confusão generalizada provocada por torcedores do Peñarol, na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, foi iniciada após um uruguaio furtar um celular em um comércio próximo à comunidade do Terreirão. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública Victor dos Santos em coletiva de imprensa realizada na Cidade da Policia (CidPol), no Jacaré, Zona Norte.



Por volta de 12h, os torcedores do Peñarol passaram a depredar quiosques e estabelecimentos, dando início a um confronto violento. Os uruguaios utilizaram paus e pedras para atacar banhistas e um pequeno contingente de policiais militares que havia chegado ao local. Na mesma ocasião, eles incendiaram motos na Avenida Lúcio Costa.



Por volta das 13h15, um ônibus de turismo também foi incendiado por um grupo de moradores, revoltados com a situação. Apenas às 13h30, mais equipes da Polícia Militar chegaram e depois de muito esforço conseguiram deter mais de 250 envolvidos na confusão.



Os suspeitos ficaram sentados no canteiro central da Avenida Lúcio Costa até a chegada dos ônibus que os levaram à Cidade de Polícia. Ao todo, foram utilizados seis coletivos, tanto da PM quanto veículos de turismo. No início da noite, uma van chegou com mais sete detentos.



O caos ocorreu antes da partida válida pela semifinal da Libertadores, que terminou com a vitória do Botafogo por 5 a 0.