O caso aconteceu no cruzamento entre as ruas Volta e Marco Polo - Reprodução / redes sociais

O caso aconteceu no cruzamento entre as ruas Volta e Marco PoloReprodução / redes sociais

Publicado 05/11/2024 18:00

Rio - Criminosos armadas renderam, pelo menos, dois motoristas no início da tarde desta terça-feira (5), na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. O crime foi gravado por uma câmera de segurança na região. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Nas imagens, homens armados param um carro no cruzamento entre as ruas Volta e Marco Polo. Dois veículos, que estavam passando pela via, são parados e os motoristas, rendidos. Em um dos casos, os criminosos obrigaram um casal a descer do veículo para serem revistados. Após a abordagem, os assaltantes entram no carro da vítima e fogem do local. Assista:

Criminosos armados rendem motoristas em assalto na Vila da Penha



Crédito: Reprodução / redes sociais pic.twitter.com/jxQTBMqf2v — Jornal O Dia (@jornalodia) November 5, 2024

O comando do 41º BPM (Irajá) informou que, assim que tomou conhecimento do caso, enviou equipes ao local. Não há informações sobre prisões.

Segundo a Polícia Militar, a região conta com uma equipe do Bairro Presente Vila da Penha, militares escalados através do Regime Adicional de Serviço (Ras), motopatrulheiros e policiais a pé, além de duas radiopatrulhas.



Por fim, a corporação ressalta a importância de que a população colabore realizando denúncias através da nossa Central 190. "Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados", finaliza.

A 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi ouvida na delegacia e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime.