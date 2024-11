Milena Vitória, 22 anos, foi morta pela ex-namorado dentro de casa - Rede Social

Milena Vitória, 22 anos, foi morta pela ex-namorado dentro de casaRede Social

Publicado 05/11/2024 17:12

Rio - O corpo de Milena Vitória Garcia de Barros, 22, foi sepultado na tarde desta terça-feira (5), no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, na Zona Oeste. A vítima foi assassinada pelo ex-namorado em Senador Camará, bairro na mesma região. O suspeito foi preso pouco depois do crime.

A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares, que prestaram suas últimas homenagens à jovem. Frequentadora ativa da igreja e dedicada a um grupo de crianças, Milena deixa dois filhos, de 2 e 5 anos.

"Não vou dizer que Deus te queria do lado dele porque ir dessa forma tão cruel não foi a vontade dele. Estou sem palavras, doeu e tá doendo saber disso. Peço a Deus que conforte todos nós", lamentou uma prima da vítima nas redes sociais.

O corpo de Milena foi encontrado pela família, dentro de uma geladeira, na manhã desta segunda-feira (4), na comunidade do Viegas, com sinais de violência. Marcos Vinicios Andrioza Farias, suspeito de assassinar a ex-companheira, foi preso no mesmo dia. Ele é o pai dos filhos dela.

DIA, uma amiga revelou que o Ao, uma amiga revelou que o relacionamento do casal tinha histórico de brigas e agressões. No domingo (3), ela teria ido a igreja acompanhada da filha mais nova, enquanto o mais velho estava com o pai.

"Ela chegou a namorar um rapaz da igreja e logo depois arrumou esse monstro. Eles foram ficando e depois de um tempo houve briga e agressões, ela teve o filhinho de 5 anos e depois a menina de 2, mas ela sempre dava sinais de alerta no Facebook, de que estava sendo agredida e no final ela morrendo se continuasse aceitando aquilo, não só ela, como outras. Não sei se as pessoas não prestavam atenção naquilo, mas acho que não tinha mais jeito, não demorou muitos dias aconteceu isso. No domingo ela estava na igreja e na segunda aconteceu isso", lamentou a amiga.

Entre suas publicações nas redes sociais, Milena compartilhou imagens de camisas manchadas de sangue com frases como: "Foi só uma vez", "Eu irritei ele", "Ele vai parar", e "Foi a última vez". Em outra postagem, escreveu: "Não aceite flores como desculpa."

O crime

Na ocasião, segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Travessa Santa Luzia. No local, eles constataram a morte da jovem. A casa foi preservada para a realização da perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Marcos Vinicios Andrioza Farias, suspeito de assassinar a ex-companheira, foi preso nesta segunda-feira (4) e vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Segundo familiares de Milena, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Testemunhas relataram à polícia que Marcos esteve na residência da vítima na última sexta-feira (1º) para conversar com ela, ocasião em que teria cometido o crime.