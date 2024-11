Nove UPPs assumirão a operação de outras unidades - Divulgação

Nove UPPs assumirão a operação de outras unidadesDivulgação

Publicado 05/11/2024 14:23

Rio - O Governo do Estado do Rio confirmou, nesta terça-feira (5), o encerramento das atividades em 13 Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) na cidade do Rio. Assinada pelo coronel Marcelo Menezes, atual secretário de Estado de Polícia Militar, a decisão foi publicada em resolução no Diário Oficial.

A medida havia sido anunciada em agosto deste ano e, segundo o governo, tem como objetivo a reestruturação planejada do efetivo da força de segurança. Ao todo, serão 1.100 PMs redistribuídos para o reforço em patrulhamentos pela cidade.

Com a mudança, o número de UPPs passa de 29 para 16. Desse total mantido pela PM, nove unidades terão suas atividades e efetivo ampliados. É o caso da nova UPP Complexo da Penha, que assumirá a gestão das bases da Vila Cruzeiro, Chatuba, Parque Proletário, Fé e Sereno.

Além do agrupamento, duas UPPs foram reposicionadas, transferindo suas estruturas para batalhões de suas regiões. A unidade do Andaraí, que passa a ser gerida pelo 6º BPM, é um desses casos.

Confira a nova estrutura das UPPs:

1ª UPP/2º BPM - Santa Marta, assumindo a comunidade do Cerro Corá

- 2ª UPP/5º BPM - Providência

-3ª UPP/19º BPM - Pavão, assumindo a comunidade do Tabajara

-4ª UPP/19º BPM - Babilônia, assumindo a comunidade do Chapéu Mangueira

-5ª UPP/23º BPM - Rocinha, assumindo a comunidade do Vidigal

-6ª UPP/3º BPM - São João

-7ª UPP/3º BPM - Jacaré

-8ª UPP/3º BPM - Lins

-9ª UPP/6º BPM - Turano

-10ª UPP/6º BPM - Borel, assumindo as comunidades do Salgueiro e Formiga

-11ª UPP/6º BPM - Macacos

-12ª UPP/16º BPM - Complexo do Alemão, assumindo as comunidades da Fazendinha, Nova Brasília e Alemão.

-13ª UPP/16º BPM - Complexo da Penha, assumindo as comunidades Vila Cruzeiro,Chatuba, Parque Proletário e Fé/Sereno.

-14ª UPP/22º BPM - Adeus/Baiana

-15ª UPP/22º BPM - Manguinhos, assumindo a comunidade do Arará

- 16ª UPP/4º BPM - Mangueira, assumindo a comunidade da Barreira do Vasco