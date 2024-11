Bombeiros tentam apagar as chamas - Reprodução / redes sociais

Publicado 05/11/2024 22:03 | Atualizado 05/11/2024 22:59

Rio - Um ônibus pegou fogo na noite desta terça-feira (5) e interditou a Linha Amarela, sentido Ilha do Fundão, na altura de Pilares, Zona Norte. Ninguém ficou ferido no incidente.



Veículo pegou fogo por volta das 20h30 Reprodução

Segundo o Centro de Operações Rio, a pista foi fechada por volta das 21h. Uma faixa foi liberada por volta das 21h40. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 20h30 e conseguiram controlar as chamas por volta das 22h.



A concessionária Lamsa, responsável pela administração da via, informou que o trânsito segue intenso entre o acesso 3, na Abolição, e o acesso 4, em Pilares. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.