Leniel Borel e Mirian se encontraram em uma viagem nos Estados Unidos em julho de 2022Arquivo pessoal

Publicado 05/11/2024 19:50

Leniel Borel, pai de Rio - Mirian R.S.C, de 67 anos, denuncia, pai de Henry Borel vereador eleito pela cidade do Rio, por agressão física e psicológica, além de prejuízo financeiro estimado no valor de 60 mil dólares (R$ 344 mil). Sentindo-se ameaçada, a mulher entrou com um pedido de medida protetiva com urgência no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), em setembro deste ano. Leniel nega as acusações e diz se tratar de uma "narrativa distorcida".

Engenheiro de formação, Leniel ficou conhecido depois da morte do filho de 4 anos, em março de 2021. Henry foi assassinado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos, o Jairinho, e pela mãe, Monique Medeiros. Desde então, Borel se dedicou à militância por direitos das crianças e adolescentes.

Foi durante esta busca por justiça pelo filho que Leniel e Mirian se conheceram, ainda em 2021. À reportagem de O DIA, a mulher, que mora há 30 anos nos Estados Unidos, disse que se aproximou de Leniel por se sensibilizar pela morte de Henry. A partir disso, ela afirma que eles iniciaram um relacionamento virtual no qual ela realizava diversas transferências em dólar para ajudar nas despesas do pai do menino.



Os dois se conheceram pessoalmente em julho de 2022, quando Leniel viajou para a Disney, nos EUA. Segundo a mulher, eles ficaram 17 dias juntos e a viagem foi paga integralmente por ela. Foi neste passeio que teria acontecido a primeira agressão física.

"Quando a gente estava em um dos parques, eu o vi no telefone falando com uma mulher. Eu peguei o telefone e a gente brigou porque ele tinha dito que estava falando com a mãe, mas era mentira. Depois disso ele pegou meu telefone brutalmente e foi me puxando, apertando meu braço e me xingando. Tudo isso porque eu tinha acabado de descobrir que ele estava com outra mulher", diz a denunciante.



No processo que tramita no VII Juizado da Violência Doméstica, do TJRJ, a defesa de Mirian anexou prints com trocas de mensagens entre eles, fotos dos dois juntos durante a viagem à Disney com outros casais de amigos e comprovantes de transferências bancárias em dólar. Segundo a mulher, há testemunhas dispostas a falar em juízo sobre a relação amorosa entre os dois.



O suposto relacionamento chegou ao fim em 2023. À época, a mulher recebeu mensagens de pessoas do mesmo ciclo de Leniel onde diziam que ele a chamava de "minha galinha dos ovos de ouro", por conseguir tirar dinheiro dela. Ao tentar reaver a quantia transferida para Leniel, a mulher diz ter sido ofendida diversas vezes.



"A vítima, ao tentar restaurar os valores por meio de ligações, e ou mensagem, sempre fora rechaçada e humilhada. Como se não bastasse toda a humilhação praticadas pelo agressor, o mesmo, ainda permanece a ligar para vítima, humilhando, dizendo que "por essas e por outras que não ficou com ela, que a vítima era barriguda, gorda, burra, que nenhum homem iria querer ficar com ela ou ter interesse nela", diz um trecho da denúncia.

Novo contato motivou mulher a pedir medida protetiva



Segundo a denunciante, Leniel voltou a procurá-la em 2024 para uma reconciliação. No entanto, Mirian notou um tom de ameaça nas mensagens. Este fato a motivou a pedir uma medida protetiva com urgência, baseada na Lei Maria da Penha.



"Eu já estava para fazer isso há um bom tempo, pois quero reaver tudo o que perdi. Mas aí ele me mandou um recado falando que quando a poeira abaixasse ele ia me procurar de novo. Hoje eu tenho medo dele chegar ao limite e contratar pessoas para me fazer algo, por eu ter provas disso tudo que eu estou falando", diz a mulher.



A defesa da denunciante estima que o Ministério Público do Rio defira o pedido de medida protetiva contra Leniel Borel até sexta-feira (30).

O que diz Leniel Borel



Procurado pela reportagem de O DIA, Leniel Borel disse que já tomou conhecimento das graves acusações. Ainda segundo o vereador eleito, um boletim de ocorrência foi feito no último dia 30 de setembro e está em investigação na Polícia Civil.

"Ela tem se posicionado de maneira pública e, até certo ponto, insistente contra mim. Quero deixar claro que não há absolutamente nenhuma verdade nas alegações dela. A senhora, que sequer reside no Brasil, tem se aproveitado de sua posição e de sua visibilidade para criar uma narrativa distorcida e sem fundamento, envolvendo-me em situações que jamais aconteceram", disse Leniel.



O pai de Henry Borel confirmou que se encontrou com Mirian durante uma viagem que fez aos Estados Unidos, mas afirmou que não há qualquer relação de amizade, muito menos amorosa entre eles. "Qualquer insinuação nesse sentido é completamente infundada e caluniosa. Essa tentativa de difamação está sendo investigada pelas autoridades competentes, e tomarei todas as medidas legais necessárias para que tais inverdades sejam devidamente apuradas", afirmou.



Sobre a medida protetiva solicitada pela idosa, Leniel garantiu que não oferece nenhum risco à integridade física dela. "Não tenho nenhum histórico de comportamento agressivo e nunca fiz qualquer ameaça à senhora. Não compactuo com criminosos, isso é difamação, injúria e denunciação caluniosa: CRIME!", finalizou.



Leia a nota na íntegra:



"Já tomei conhecimento das graves acusações feitas pela senhora Miriam, que, como bem sabemos, tem se posicionado de maneira pública e, até certo ponto, insistente contra mim. Quero deixar claro que não há absolutamente nenhuma verdade nas alegações dela. A senhora Miriam, que sequer reside no Brasil, tem se aproveitado de sua posição e de sua visibilidade para criar uma narrativa distorcida e sem fundamento, envolvendo-me em situações que jamais aconteceram.



É importante esclarecer que, apesar de ela tentar estabelecer uma conexão entre nós, a única vez que nos encontramos foi durante uma viagem que fiz aos Estados Unidos, há muito tempo. Não há qualquer relação de amizade, muito menos amorosa, entre nós, e qualquer insinuação nesse sentido é completamente infundada e caluniosa. Essa tentativa de difamação está sendo investigada pelas autoridades competentes, e tomarei todas as medidas legais necessárias para que tais inverdades sejam devidamente apuradas.



Quanto à questão das medidas protetivas, como já mencionei anteriormente, a acusação de que eu ofereceria qualquer tipo de risco à sua integridade é absurdamente falsa. Não tenho nenhum histórico de comportamento agressivo e nunca fiz qualquer ameaça à senhora Miriam. O fato de ela recorrer a tais mentiras apenas revela o desespero de quem, ao perceber que suas ações criminosas estão sendo desmascaradas, tenta desviar o foco e manchar minha imagem.



Reforço que estou tomando as providências legais necessárias para proteger meu nome e minha honra. As medidas judiciais já estão em curso e, em breve, a verdade será revelada. Não podemos permitir que pessoas com atitudes como a dela se aproveitem de mentiras para prejudicar quem quer que seja.



Não compactuo com criminosos, isso é difamação, injúria e denunciação caluniosa: CRIME!



Apareceram com mentiras (fake News) na reta final da campanha para tentar me prejudicar. Estranho que só apareceram com essas falsas histórias na ultima semana pré-eleição. Não acha?".