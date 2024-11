Torcedores do Flamengo fizeram vídeo queimando mochila de estudante - Reprodução

Rio - A mochila roubada do estudante Thierry Muniz Soares, de 17 anos, que perdeu a prova do Enem no domingo passado (3) por conta do caso, foi queimada por torcedores de uma organizada do Flamengo. O ato do grupo foi filmado e vem sendo compartilhado nas redes sociais.

A bolsa que o adolescente levava os documentos e material necessário para a prova tinha um escudo e as cores do Fluminense. O crime aconteceu poucas horas antes da primeira partida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, contra o Atlético-MG, e minutos antes do início da aplicação do Enem, às 13h De acordo com o pai do adolescente, Luiz Pierre Soares, assistir à cena compartilhada nas redes sociais lhe trouxe uma mistura de sentimentos. "Tristeza, raiva, indignação. Ainda mais por vê-los comemorando o que fizeram enquanto o meu filho estava arrasado. Honestamente, não consigo entender", lamentou o autônomo que, minutos antes, havia registrado o filho saindo para fazer a prova.Luiz disse ainda que os documentos de Thierry foram encontrados por um guardador de carros na mesma rua onde o caso aconteceu, na Rua General Canabarro. "Recebemos a ligação de que os documentos tinham sido entregues em um bistrô e fomos lá buscar. O restante das coisas que estavam na bolsa se perdeu", disse."Isso para mim não é torcedor e acredito que não seja apoiado pela maioria dos flamenguistas. Um bando de marmanjo que fez isso com um adolescente que estava indo fazer o Enem", criticou. O caso está sendo investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira).Pelo fato de estar sem os documentos, Thierry foi impedido de entrar no local de prova onde faria o primeiro exame, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, Zona Norte.Após saber do ocorrido, o pai do adolescente chegou a voltar em casa para buscar uma cópia do RG autenticada, mas o documento não foi aceito pelos fiscais que controlavam o acesso ao Cefet.No momento em que foi impedido de acessar, um funcionário chega a atingir a mão do adolescente com o portão. A confusão mobilizou pessoas que acompanhavam o drama de pai e filho que gritavam para que o fiscal liberasse o acesso.