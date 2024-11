Milena Vitória, 22 anos, foi morta pela ex-namorado dentro de casa - Rede Social

Publicado 05/11/2024 07:51

Rio - Milena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, morta pelo ex-namorado em Senador Camará , na Zona Oeste do Rio, fez alertas sobre violência doméstica nas redes sociais semanas antes do crime. Ao, uma amiga revelou que o relacionamento do casal tinha histórico de brigas e agressões. O corpo da vítima foi encontrado pela família dentro de uma geladeira na manhã desta segunda-feira (4). O suspeito foi preso em flagrante.A vítima costumava frequentar a igreja e auxiliava um grupo de crianças. No domingo (3), ela teria ido ao local acompanhada da filha mais nova, enquanto o mais velho estava com o pai."Ela chegou a namorar um rapaz da igreja e logo depois arrumou esse monstro. Eles foram ficando e depois de um tempo houve briga e agressões, ela teve o filhinho de 5 anos e depois a menina de 2, mas ela sempre dava sinais de alerta no Facebook, de que estava sendo agredida e no final ela morrendo se continuasse aceitando aquilo, não só ela, como outras. Não sei se as pessoas não prestavam atenção naquilo, mas acho que não tinha mais jeito, não demorou muitos dias aconteceu isso. No domingo ela estava na igreja e na segunda aconteceu isso", lamentou a amiga.Entre as publicações, a jovem compartilhou imagens de camisas ensanguentadas com frases como: "Foi só uma vez"; "Eu irritei ele"; "Ele vai parar"; e "Foi a última vez". A postagem também dizia: "Não aceite flores como desculpa".Em outra ocasião, ela publicou: "Ensine seu filho a nunca agredir uma mulher e ensine sua filha a nunca perdoar uma agressão. O futuro agradece".Milena ainda compartilhava muitas frases relacionadas aos filhos como: "Ser mãe de menina é ter medo que tudo que você passou como mulher aconteça com ela também" e "Às vezes uma família perfeita é uma mãe e seus filhos".Ainda nas redes sociais, a vítima descrevia estar solteira e a última publicação com o suspeito do crime foi em setembro de 2023. De acordo com a amiga, o relacionamento do casal era marcado por idas e vindas.Milena completou 22 anos há pouco mais de um mês, no dia 2 de outubro. O local e horário do enterro ainda não foram definidos.