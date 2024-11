Troca de tiros entre policiais e criminosos começou por volta das 12h - Reprodução

Publicado 05/11/2024 13:18

Rio - Um intenso tiroteio assusta moradores das comunidades Corte Oito e Lagoinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) durante patrulhamento, foram atacados a tiros por criminosos e revidaram.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes no interior da comunidade e o som dos tiros. Segundo a Plataforma Fogo Cruzados, disparos foram ouvidos na região por volta das 12h06.

Nas redes, moradores relataram que o tiroteio acontece em frente à estação de trem da SuperVia Corte Oito, na Avenida Leonel de Moura Brizola.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Ainda segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na região.