Crime aconteceu na altura do número 92 da Rua Grajaú, Zona Norte - Reprodução / Google Street View

Publicado 05/11/2024 15:01 | Atualizado 05/11/2024 19:52

Rio - O Grajaú, bairro da Zona Norte, foi novamente palco da ação de bandidos na noite desta segunda-feira (4). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem é rendido e tem o carro levado por criminosos na Rua Grajaú, altura do número 92. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP), este tipo de crime dobrou na região em relação ao ano passado, no período de janeiro a setembro.

Na gravação, é possível ver um bandido apontando a arma para o motorista, que sai do carro com as mãos para cima. Na sequência, o ladrão entra no veículo e vai embora. Toda a ação, que ocorreu por volta das 22h, foi acompanhada pelo comparsa, que dirigia uma motocicleta.

Veja o vídeo:

Bandidos rendem motorista e roubam carro na Rua Grajaú, Zona Norte do Rio. Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (4)



Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Militar informou que o comando do 6º BPM (Tijuca) não foi acionado para a ocorrência e que policiamento está "reforçado na região". O crime será investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).

'A questão da segurança é um problema crônico', diz morador

Dados do ISP apontam que a quantidade de roubo de veículos na região do Grajaú dobrou em 2024, se comparado ao ano passado. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 890 casos, número 128% maior que o mesmo período de 2023, que contabilizou 391 crimes deste tipo.

Em entrevista ao DIA, o jornalista Matheus Carvalho, de 26 anos, falou sobre a rotina de violência no bairro. Morador da região há duas décadas, ele disse que não chega a sentir medo, mas revelou que andar na rua tem sido perigoso, principalmente durante à noite.

"Gosto de morar aqui, mas a questão da segurança é um problema crônico da região. É muito perigoso andar a pé e sozinho, especialmente à noite. As ruas são mais desertas e é quando ocorrem mais assaltos. Casos de roubo acontecem com certa frequência, infelizmente. A sensação é de que não estamos seguros e que pode acontecer com qualquer um", lamentou.

Nas redes sociais, outros moradores também comentaram sobre a situação. "Nós, aqui do Grajaú, estamos abandonados", reclamou uma internauta. Outra mulher revelou que se mudou por conta da violência: "Grajaú tem muito assalto. Saí de lá por isso, infelizmente. Gostava de lá, mas não dava nem para caminhar na rua".

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci