Publicado 05/11/2024 13:45

Rio - O júri popular do PM Rodrigo José de Matos Soares, acusado de homicídio qualificado da pequena Ágatha Félix, de 8 anos , acontecerá na próxima sexta-feira (8). A audiência acontece perto da marca de cinco anos do caso. A menina foi atingida nas costas enquanto voltava para casa de Kombi com a mãe, no Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte.

No trajeto de Agatha e sua mãe, o policial atirou com seu fuzil contra um homem em uma moto, achando que eram bandidos. O disparo, contudo, acertou no veículo onde a criança estava. O inquérito da Polícia Civil confirmou que o projétil que causou a morte da menina veio da arma de Rodrigo.Em dezembro de 2019, o PM foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por homicídio qualificado. Apesar de o caso ter acontecido há quase cinco anos, o processo só começou a ser julgado em 2022. O júri popular foi confirmado em abril do ano passado No mês de setembro do ano passado, a defesa do policial chegou a entrar com recurso para barrar o júri popular, mas a Justiça entendeu que o processo deveria seguir."Estando a prova convincente de materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria e de participação do recorrente do crime, mostra-se a instrução em Plenária necessária para que os jurados possam avaliar os fatos de maneira a formar juízo de certeza necessário a absolvição, condenação ou mesmo desclassificação", diz o despacho do juiz da Sexta Câmara Criminal, o desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira.Para o procurador da Comissão de Direitos Humanos da OABRJ, Rodrigo Mondego, a realização do júri é uma oportunidade para que a Justiça seja feita no caso da pequena Ágatha. "Após 1145 dias da m0rte da menina Ágatha Félix, terá enfim o julgamento no Júri Popular do policial que atirou nela", diz o advogado em post no X, antigo Twitter.