Reparo em elevatória da ETA Guandu terminou nesta terça-feira e a produção de água está sendo normalizadaDivulgação / Luis Alvarenga

Publicado 05/11/2024 12:57 | Atualizado 05/11/2024 14:45

Rio - O reparo emergencial em um vazamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu , no início desta semana, deixou bairros do Rio e da Baixada Fluminense sem água. Por conta do problema, o sistema chegou a operar com 20% da capacidade e moradores relataram estar com as torneiras secas desde a segunda-feira (4), quando a Companhia Estadual de de Água e Esgotos (Cedae) e as concessionárias anunciaram a diminuição da produção e abastecimento.

Em publicações nas redes sociais, moradores afirmaram que já estavam sem água desde a segunda-feira, especialmente em bairros da Zona Oeste do Rio. Os comentários apontam que o problema afeta Bangu; Campo Grande; Cosmos; Curicica; Guaratiba; Inhoaíba; Jacarepaguá; Magalhães Bastos; Padre Miguel; Realengo; Santa Cruz; Santíssimo; Senador Camará; Senador Vasconcelos; Vila Aliança; e Vila Kennedy.

Há ainda relatos de pessoas que acordaram sem água nesta terça-feira (5), em áreas da Zona Norte da cidade, como os bairros da Abolição e do Engenho Novo. Já na Baixada Fluminense, as queixas são de moradores da Estrada da Posse e do Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu; do Centro de Duque de Caxias; bem como de São João de Meriti e de Nilópolis. Segundo a Cedae, o reparo em uma das elevatórias de água tratada teve início na noite de segunda-feira, foi finalizado às 10h de hoje e a produção de água está sendo normalizada de forma gradativa.

Em nota, a Águas do Rio informou que o reparo impactou os municípios do Rio, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. A concessionára disse ainda que quando a Cedae atingir 100% da capacidade produtiva, o abastecimento nas regiões afetadas entrará em processo de normalização, que ocorre gradualmente, em 72 horas, "podendo levar mais tempo nas pontas das redes de distribuição, áreas elevadas e nos locais onde forem detectadas ocorrências durante o período".

A empresa orientou os clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e reforçou que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp, através do 0800 195 0 195. Procurada pela reportagem de O DIA, a Rio+Saneamento ainda não se pronunciaram sobre a retomada do fornecimento. O espaço está aberto para manifestação.

Falta d'água recorrente

No último dia 28, moradores de Realengo fizeram um protesto por conta da falta de água e chegaram a ocupar duas faixas da Avenida Brasil. Na ocasião, os manifestantes relataram que estavam há uma semana sem água. Segundo a Rio+Saneamento, o fornecimento na região foi impactado pela manutenção no sistema Ribeirão das Lajes, concluída pela Águas do Rio no dia 25, e outra realizada de forma emergencial e concluída no mesmo dia do ato. A concessionária chegou a informar que a distribuição seria normalizada em até 48 horas e a população das áreas afetadas estavam sendo abastecidas com caminhão-pipa.

No mesmo dia, o abastecimento foi interrompido pela Águas do Rio no Andaraí, Complexo do Turano, Maracanã, Morro do Salgueiro, Praça da Bandeira, Rio Comprido, São Francisco Xavier, Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte, por conta de uma manutenção na elevatória do Maracanã . O prazo para que o fornecimento fosse normalizado era de até três dias após a conclusão do serviço, que ocorreu no dia 28.

No último dia 22, a manutenção anual preventiva da Light e a instalação de 20 equipamentos estratégicos em tubulações de grande porte da Águas do Rio, no sistema de produção Ribeirão das Lajes, localizado em Piraí, no Sul Fluminense, interrompou o abastacimento em bairros da Zona Oeste do Rio e em seis cidades da Baixada Fluminense. A paralisação começou à 0h e a previsão era de que fosse concluído no mesmo dia, às 22h. Entretanto, o serviço da segunda só foi finalizado no dia 25.

No período, moradores de cerca de 50 bairros do Grande Rio ficaram sem água . A paralisação do sistema também deixou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense, quatro dias sem aulas . As atividades ficaram suspensas entre os dias 22 e 25 e só foram retomandas quando o serviço da Águas do Rio foi finalizado e o abastacimento de água normalizado pela Rio+Saneamento.

Na semana anterior, moradores de Nilópolis já haviam tido o abastecimento interrompido pela Águas do Rio no município, por conta de um vazamento em uma tubulação de grande porte, na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta , Zona Norte do Rio. No último dia 16, uma cratera começou a se abrir, possivelmente por conta do problema. Equipes trabalharam no reparo e a concessionária recomendou que clientes dessas localidades reservassem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, já que não havia previsão para o buraco ser fechado.