Moradores de Realengo ocupam a Avenida Brasil em protesto contra a falta de água - Reprodução / TV Globo

Publicado 28/10/2024 12:48 | Atualizado 28/10/2024 12:58

Rio - Moradores de Realengo, na Zona Oeste, realizam um protesto na tarde desta segunda-feira (28), contra a falta de água na região. Manifestantes ocupam duas faixas da Avenida Brasil, altura do Posto Vagão, sentido Santa Cruz.

De acordo com o Centro de Operações Rio, há pontos de congestionamento registrados desde Deodoro, impactando o fluxo na região. Agentes da CET-Rio e a Polícia Militar estão no local.

Alguns moradores da Zona Oeste relatam estar sem água há uma semana, enquanto outros afirmam que o abastecimento foi interrompido na última quinta-feira. "Estou sem água desde quinta-feira em Realengo. Vai descontar os dias de serviços não usados aqui?", questionou uma das moradoras através das redes sociais". "Estamos até o momento sem água em Realengo. São sete dias sem água. Um absurdo!", disse outra.

Procurada pelo DIA, a Rio + Saneamento informou que duas ocorrências impactaram o abastecimento no bairro de Realengo nos últimos dias. Segundo a concessionária, o fornecimento esteve reduzido devido a manutenção no sistema Ribeirão das Lajes, concluída pela Águas do Rio na madrugada de sexta (25).

Além disso, uma outra manutenção emergencial finalizada na tarde de domingo (28), também impactou o fornecimento na região. De acordo com a concessionária, não há mais reparos em curso e a normalização da distribuição ocorre de forma gradual, podendo levar até 48 horas em áreas mais elevadas e em pontas de rede.

Por fim, empresa disse que moradores das regiões mais afetadas estão sendo abastecidos com caminhão-pipa até a regularização do fornecimento.