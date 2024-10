A cratera começou a se abrir na tarde desta quarta (16), na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta - Pedro Teixeira / Agência O Dia

A cratera começou a se abrir na tarde desta quarta (16), na Estrada do Engenho Novo, em AnchietaPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 17/10/2024 13:09 | Atualizado 17/10/2024 16:55

Rio - Um vazamento em uma tubulação de grande porte é a provável causa para uma cratera que começou a se abrir na tarde desta quarta-feira (16), na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta, Zona Norte. A Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de água na região, informou que equipes estão no local, trabalhando no reparo do problema, desde a tarde desta quinta (17).

Ainda de acordo com a concessionária, por conta da execução do serviço, foi necessário interromper o abastecimento de água para o município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ainda não há prazo para que o buraco – que tem causado transtornos ao trânsito – seja fechado, e o fornecimento, normalizado.

A Águas do Rio recomenda que clientes dessas localidades reservem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias e adiem tarefas que necessitem de alto consumo. A empresa informa que atende os consumidores por meio do número 0800 195 0 195 (ligações gratuitas e mensagens de WhatsApp).