Teatro João Caetano reabriu nesta segunda-feira (5), após um ano de reformas - Divulgação / Funarj

Publicado 05/11/2024 12:35 | Atualizado 05/11/2024 13:04

Rio - Depois de passar por uma reforma, com investimento de R$ 6 milhões, o Teatro João Caetano, o mais antigo do Rio, localizado na Praça Tiradentes, no Centro, reabriu nesta segunda-feira (5). A casa, que ficou quase um ano fechada para as obras de modernização, teve toda a rede elétrica e ganhou um novo sistema de ar-condicionado central.

fotogaleria



Segundo a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), responsável pelo espaço, ainda é prevista a instalação de placas solares, para que o teatro utilize energia sustentável. A apresentação de reinauguração foi um tributo a Michael Jackson, conduzida por Rodrigo Teaser, um dos maiores covers do Rei do Pop. O cantor e a sua banda sobem ao palco novamente nesta terça-feira (5), às 19h, para repetir a dose. Os ingressos custam R$ 5.



Os investimentos fazem parte do Programa Acelera Funarj, do Governo do Estado, que direcionou um total de R$ 70 milhões a diversos equipamentos culturais, como o Theatro Municipal, o Parque Lage e a Casa França-Brasil.



Para os próximos dias, o João Caetano vai receber um projeto de quatro shows com curadoria do jornalista, compositor e produtor musical Nelson Motta. A banda gonçalense Os Garotin se apresentará nesta quarta-feira (6), seguida da sambista Teresa Cristina, que sobe ao palco na quinta-feira (7).



Já na sexta (8), é a vez de Geraldo Azevedo tocar. O último da sequência será de Adriana Calcanhotto, no sábado (9). Todos acontecem às 19h, e estão com os ingressos à venda por R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Ainda há um show de Xande de Pilares marcado para o dia 25 de novembro.



Patrimônio



Fundado por Dom João VI em 1813, o Teatro João Caetano, inicialmente chamado de Real Theatro de São João, já foi atingido por três grandes incêndios, sendo o primeiro em 1823. O espaço ganhou o nome atual em 1930, depois da reforma do prédio em decorrência do terceiro incêndio. Em frente ao prédio, encontra-se uma estátua em tamanho natural do ator João Caetano, que também foi proprietário do teatro. A última remodelação antes desta mais recente foi entre 1978 e 1979.

Dois importantes painéis do pintor Di Cavalcanti (1897 - 1976), "Samba" e "Carnaval", tornam a visita ao local ainda mais imperdível. Consideradas as primeiras obras modernistas em mural do Brasil, os quadros, avaliadas em mais de R$ 100 milhões, ficam no segundo andar da casa.

Reabertura do Museu Antônio Parreiras



Após dez anos fechado, o Museu Antônio Parreiras, localizado em Niterói, na Região Metropolitana, também passou por obras de restauração. O espaço ganhou novas luzes, portas, janelas e medidas de acessibilidade, como rampas, banheiros e sinalizações. A previsão de reabertura está para o mês de dezembro, mas ainda não há informações sobre a primeira exposição.

Inaugurado em 1942, o equipamento foi o primeiro museu de arte do estado dedicado à memória de um artista, o pintor Antônio Parreiras (1860 - 1937), conhecido como o 'Pai da Paisagem Brasileira'. O espaço fica na antiga casa do desenhista, no Ingá, bairro da Zona Sul de Niterói.