Polícia busca pelo traficante Murilo Ruiter Morais Santos, de 27 anos - Divulgação

Publicado 05/11/2024 08:11

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta terça-feira (5), para buscar informações que levem à prisão de Murilo Ruiter Morais Santos, de 27 anos, líder do tráfico de drogas de Goiás, que está escondido na Rocinha, Zona Sul do Rio.

Chefe do tráfico no bairro Jardim Canedo II, no município de Senador Canedo, em Goiás, as investigações apontam que o criminoso circula pelo Rio e costuma frequentar bailes funks que são realizados no Complexo da Penha, na Zona Norte.

Segundo investigações da PMGO, traficantes têm buscado o Rio como refúgio e estão em favelas dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Murilo Ruiter está escondido na favela da Rocinha, sob proteção do traficante John Wallace da Silva Viana, conhecido como “Johny Bravo”, chefe do tráfico do local. De lá, o criminoso controla as vendas de drogas de seu reduto em Goiás.

Contra Ruiter, há um mandado de prisão, expedido 1ª Vara Criminal (Crimes em Geral e Execuções Penais), pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ele foi condenado a uma pena de 15 anos de prisão em regime fechado.

O portal ainda informou que vai divulgar uma série de cartazes para auxiliar a Inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e as Forças de Segurança do Rio, e conseguir localizar as demais lideranças que estão escondidas em comunidades do Rio.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça de outros estados no Rio, ligue e denuncie ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido