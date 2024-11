Cariocas vão poder aproveitar Prainha da Glória ao longo da semana de altas temperaturas - Armando Paiva/Agência O Dia

Rio - A terça-feira (5) na capital tem previsão de temperatura oscilando, com máxima de 33°C e mínima de 17°C, céu nublado e possibilidade de chuva fraca a moderada. Segundo o Alerta Rio, o tempo instável deve seguir até o sábado (9).

A nebulosidade segue na quarta-feira (6), com chuva fraca e isolada durante a madrugada e temperatura variando entre 17°C e 35° C. Os ventos terão intensidade moderada a forte.Já na quinta-feira (7), a previsão aponta para céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva isoladas de tarde e noite. Os ventos continuam moderados a fortes. A máxima chega a 36°C, com mínima de 18°C.Ainda segundo o Alerta Rio, na sexta-feira (8) o tempo deve ser nublado durante todo o dia, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento e ventos moderados a fortes. A máxima prevista é de 32°C e a mínima de 19°C.O final de semana deve começar com baixa na temperatura. A previsão para sábado (9) tem máxima de 25°C e mínima de 16°C, com tempo nublado a encoberto e possíveis pancadas de chuva isoladas. Os ventos seguem com a mesma intensidade.