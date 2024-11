Feira literária vai ocorrer no Museu de Arte do Rio - Tomaz Silva / Agência Brasil

Rio - O Museu de Arte do Rio (MAR) vai receber a primeira edição da Feira Literária de Cultura Oral, neste fim de semana, com entrada gratuita. No sábado (9) o evento começou às 11h e vai até 17h e no domingo (10) vai de 10h30 às 17h30. A entrada é gratuita. .

A iniciativa tem como objetivo valorizar manifestações culturais transmitidas pela oralidade e pela literatura, especialmente expressões populares que são marginalizadas por centros urbanos e acadêmicos.

Luis Fernando Bruno, idealizador e diretor artístico do evento, falou sobre a importância do projeto que valoriza uma cultura muitas vezes esquecida pela sociedade. "A FLICO exalta a importância das culturas e pedagogias de terreiros, o olhar e a estética da periferia, reconhece a importância das tradições populares como saberes fundamentais de transformação social e estímulo ao pensamento crítico", destacou ele.

Nessa primeira edição, o projeto contará com mesas de debate e vai reunir pessoas importantes da arte e da literatura. No sábado (9), a poeta Leda Maria Martins, o doutor em literatura Julio Diniz, a escritora Juliana Correia e a professora Aza Njeri vão participar da discussão. O dia também terá apresentações do grupo Imperadores da Dança e do cantor MC Serginho.

No domingo (10), vai ser a vez do doutor em filosofia Renato Noguera, do carnavalesco Gabriel Haddad e do ex-carnavalesco, e atual comentarista de Carnaval, Milton Cunha falarem para o público presente, além de apresentação do Samba Social Clube.

Será exibido o documentário "Reisado: Uma Folia Entre o Céu e a Terra", dirigido por Luis Fernando Bruno, com o intuito de prestar uma homenagem aos mestres palhaços das Folias de Reis no Rio de Janeiro.