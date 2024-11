Batida entre ônibus e caminhão aconteceu no bairro da Glória, Zona Sul - Reprodução/Centro de Operações Rio

Publicado 09/11/2024 13:22

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão deixou o motorista do coletivo e outros quatro passageiros feridos. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8), na Rua Antônio Mendes Campos, altura da Rua Santo Amaro, no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio. A via chegou a ficar interditada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os cinco feridos foram levados para os Hospitais Municipais Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, e Souza Aguiar, no Centro, onde o motorista do ônibus permancece internado, neste sábado (9). O quadro de saúde dele é considerado estável. Já outras quatro vítimas foram atendidas e liberadas.

A reportagem de O DIA tenta contato com a Libertas Turismo. O espaço está aberto para manifestação.