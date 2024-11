José Botafogo Gonçalves - Reprodução / Cebri

Publicado 09/11/2024 13:32

Rio - O embaixador do Brasil na Argentina e ex-ministro da Indústria, Comércio e Turismo, José Botafogo Gonçalves, faleceu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, de insuficiência respiratória. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte e emitiu uma nota de pesar.

"O Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, e a Secretária-Geral das Relações Exteriores, Embaixadora Maria Laura da Rocha, em nome do Itamaraty, expressam à família e aos muitos amigos e amigas do Embaixador José Botafogo Gonçalves as mais sentidas condolências", escreveu.

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), onde Botafogo foi presidente por anos, também expressou tristeza pela perda. "Lamentamos profundamente e expressamos nossas condolências à família, amigos e colegas do Embaixador", disse.

O embaixador nasceu em Belo Horizonte em janeiro de 1935 e atuou em diversos cargos ao longo de sua vida. Entre eles, Botafogo foi vice-presidente de Relações Externas do Banco Mundial em Washington (1985-1987), ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo (1998-1999) e subsecretário-geral de Assuntos de Integração Econômicos e de Comércio Exterior do Itamaraty (1995-1998).

Botafogo também serviu nas Embaixadas do Brasil em Moscou (1962-1964), Roma (1964-1967), Santiago (1967-1969), Paris (1973-1975) e Bonn (1976-1977). Ele também desempenhou o papel de Embaixador Especial para Assuntos do Mercosul. José deixa sua esposa, Susana, os filhos Frederico, Rodrigo e Luciana, e sete netos.