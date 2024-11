Primeiro sinal de trânsito a receber novo cabo será instalado no Santo Cristo - Divulgação

Publicado 12/11/2024 10:07

Rio - A CET-Rio começou a implantar, em regime de teste, novos cabos elétricos em sinais de trânsito da cidade. Com a mudança, serão instalados fios sem valor comercial quando revendidos. A iniciativa tem como objetivo amenizar o número de furtos de cabos de cobre.



Desde o início da série histórica, em 2021, já foram furtados mais de 261 quilômetros de cabos semafóricos, responsáveis pelo acionamento elétrico dos sinais da cidade.

Entre janeiro e outubro deste ano, segundo a CET-RIO, 68.655 metros de cabos foram roubados em todo o Rio, com destaque para a região do Grande Méier, com 20.165 metros, e Grande Tijuca, que soma 19.651.



Contabilizando todo o material furtado, o levantamento aponta um prejuízo estimado de mais de R$ 3,8 milhões somente neste ano.

Atualmente, os cabos utilizados são de cobre e possuem alto valor de compra, quando comercializados nos ferros-velhos ou demais estabelecimentos que negociam esse tipo de material.



O primeiro cruzamento a receber esse material será o novo sinal que está sendo instalado na Avenida Professor Pereira Reis com Avenida Rodrigues Alves, no Santo Cristo, na Região Central do Rio.



Para o teste, também está sendo avaliada a substituição do cabeamento de cobre pelo novo material em quatro outros sinais da cidade, onde tem ocorrido alto índice de furto a semáforos.



Outras medidas já são tomadas na tentativa de amenizar o problema, como a soldagem ou concretagem das caixas onde ficam os cabos. Nos locais mais críticos, os cabos elétricos também são enterrados no solo para que não sejam alvos de novos furtos.



De acordo com o modo como os furtos acontecem, alguns sinais podem levar horas ou até dias para serem reparados, em decorrência da grande quantidade de material furtado e da complexidade para reposição. Com o novo projeto, a CET-Rio pretende reduzir estes transtornos.