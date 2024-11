Grupo que atuava em um call center clandestino foi preso por associação criminosa - Divulgação / Polícia Civil

Grupo que atuava em um call center clandestino foi preso por associação criminosaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 12/11/2024 12:13 | Atualizado 12/11/2024 12:17

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (11), 11 pessoas envolvidas em um esquema de golpes do empréstimo consignado por meio de um call center clandestino, localizado no Centro do Rio. Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) foram até o endereço, na Rua do Ouvidor, e encontraram o estabelecimento funcionando normalmente, onde os criminosos estavam oferecendo transações às vítimas.



De acordo com a investigação, o grupo utilizava uma cartilha com orientações detalhadas sobre como enganar as vítimas, muitas vezes aposentados e pensionistas do INSS. O manual incluía frases como o seguinte trecho: “Alô, bom dia, Dona Fulana? Aqui quem fala é ……, da seguradora …… O motivo do meu contato é referente à taxa associativa que está sendo descontada do seu benefício do INSS. O(A) senhor(a) tem conhecimento desse desconto?”. O documento ainda continha explicações sobre possíveis objeções que os clientes poderiam fazer, para que os golpistas soubessem como contornar as dúvidas e seguir com as fraudes.

Cartilha com orientações para aplicar golpe nas vítimas Divulgação / Polícia Civil



Ao todo, os policiais levaram 19 pessoas à especializada e 11 foram presas em flagrante pelo crime de associação criminosa. No call center, os agentes apreenderam os computadores que eram utilizados pelos golpistas. Após as formalidades legais, o grupo foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Ao todo, os policiais levaram 19 pessoas à especializada e 11 foram presas em flagrante pelo crime de associação criminosa. No call center, os agentes apreenderam os computadores que eram utilizados pelos golpistas. Após as formalidades legais, o grupo foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

11 pessoas em flagrante por integrarem uma quadrilha especializada no mesmo golpe, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) localizaram o grupo em um prédio no centro, onde funcionava a central de atendimento. A ação resultou na apreensão de documentos e equipamentos que comprovam o esquema.











Em 28 de setembro, a Polícia Civil também prendeu, na Baixada Fluminense. Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) localizaram o grupo em um prédio no centro, onde funcionava a central de atendimento. A ação resultou na apreensão de documentos e equipamentos que comprovam o esquema.