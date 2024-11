Agentes da 'Operação Desmonte' interditam quatro ferros-velhos em Itaboraí - Alexandre Simonini / Detran-RJ

Rio - Quatro ferros-velhos em Itaboraí, na Região Metropolitana, foram interditados em mais uma fase da 'Operação Desmonte', realizada nesta segunda-feira (11). A ação aconteceu na altura do Km 295 da Rodovia Governador Mário Covas (BR-101).

Agentes esvaziaram dois estabelecimentos que apresentavam potencial risco ambiental e apreenderam os materiais que estavam armazenados de maneira ilegal. Eles serão destinados à reciclagem. Um dos proprietários, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à 71ª DP (Itaboraí) e vai responder por crime ambiental.

Já nos outros dois ferros-velhos, agentes constataram irregularidades no credenciamento de materiais junto ao Detran.RJ. Eles terão prazo de um mês para apresentar as notas fiscais comprovando a origem das peças comercializadas.

Coordenada pelo Detran.RJ, com apoio das Polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Estado de Fazenda, a força-tarefa já realizou 39 ações. Desde agosto de 2023, quando a 'Operação Desmonte' começou, 82 ferros-velhos foram interditados e mais de 1,2 mil toneladas de sucatas acabaram sendo apreendidas e destinadas à reciclagem.

"Nosso objetivo é coibir a comercialização de peças de veículos de origem ilícita no estado do Rio e, com isso, reduzir o roubo e o furto de automóveis. Os ferros-velhos precisam se credenciar no Detran para operar legalmente", explicou Luiz Alberto Moreira Coelho, diretor-geral de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ.

Desde setembro, é obrigatório que as empresas credenciadas no Detran cadastrem todo o material à venda. Eles precisam ser identificados individualmente com etiquetas padronizadas, sendo possível verificar a procedência do material comercializado.