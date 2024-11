Agente acompanha um funcionário do estabelecimento que coloca os produtos no porta-malas - Reprodução / G1

Agente acompanha um funcionário do estabelecimento que coloca os produtos no porta-malasReprodução / G1

Publicado 12/11/2024 10:02

Rio - A Corregedoria da Polícia Militar investiga um vídeo em que policiais militares aparecem colocando um engradado de cerveja e um saco de gelo no porta-malas de uma viatura. As imagens mostram os agentes em um depósito de bebidas localizado na Rua do Russel, na Glória, região central.



No vídeo, divulgado pelo G1, é possível observar um dos PMs ao lado de fora do veículo, acompanhando um funcionário do estabelecimento que coloca os produtos no porta-malas. Enquanto isso, outro policial permanece dentro da viatura. As imagens são do dia 6 de julho.

PMs são flagrados colocando engradado de cerveja e saco de gelo em mala de viatura na Glória.



Crédito: Reprodução / G1 pic.twitter.com/HAHYfUiaW5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 12, 2024



Em nota, a Polícia Militar informou que o Comando do 2° BPM (Botafogo) instaurou um procedimento apuratório para investigar as circunstâncias do ocorrido e que a Corregedoria Geral da Corporação está acompanhando o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que o Comando do 2° BPM (Botafogo) instaurou um procedimento apuratório para investigar as circunstâncias do ocorrido e que a Corregedoria Geral da Corporação está acompanhando o caso.

A corporação destacou que não compactua nem tolera qualquer desvio de conduta, crime ou abuso de autoridade cometido por seus membros, e reforçou que os envolvidos serão punidos com rigor caso seja constatada irregularidade.

operação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Corregedoria resultou na prisão de 22 policiais militares acusados de envolvimento em um esquema de extorsão contra comerciantes em Nova Iguaçu, na Baixada. A ação, batizada de "tour da propina", acontecia todas as sextas-feiras, quando os agentes paravam a viatura em frente às lojas, e alguém entregava o dinheiro ou um dos policiais descia para pegar o valor diretamente. Na última quinta-feira (7), umado Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Corregedoria resultou na prisão de 22 policiais militares acusados de envolvimento em um esquema de extorsão contra comerciantes em Nova Iguaçu, na Baixada. A ação, batizada de "tour da propina", acontecia todas as sextas-feiras, quando os agentes paravam a viatura em frente às lojas, e alguém entregava o dinheiro ou um dos policiais descia para pegar o valor diretamente.

Os alvos preferenciais eram estabelecimentos de reciclagem, ferros-velhos, lojas de materiais de construção e distribuidores de gás. Além do dinheiro, a investigação revelou que os policiais também coletavam engradados de cerveja em depósitos e frutas em hortifrutis locais.