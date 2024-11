Lea Cândida Valverde de Rezende, 70, foi morta a paulas e teve corpo escondido na própria fazenda - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/11/2024 10:38 | Atualizado 12/11/2024 10:42

Rio - O caseiro de uma fazenda do distrito de Aparecida, em Sapucaia, no Sul Fluminense, foi preso nesta segunda-feira (11), por matar a dona do local a pauladas e ocultar o corpo. Lucas Tavares de Souza Eugênio foi localizado no município de Cataguases, em Minas Gerais, e indicou aos policiais civis que havia escondido o cadáver da médica Lea Cândida Valverde de Rezende, de 70 anos, no terreno.

De acordo com o delegado titular da 109ª DP (Sapucaia), Flavio Narcizo, o caseiro trabalhava na fazenda há seis meses e o crime aconteceu porque a vítima não teria repassado valores da venda de gado, que havia acordado com Lucas. O local, herdado do pai pela médica, tem 300 alqueires e 400 cabeças de gado de corte.

As investigações ainda não descobriram quando Lea foi assassinada, mas o desaparecimento foi percebido na última quarta-feira (6), depois que ela não apareceu para o plantão no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana, cidade onde ela morava. O sumiço da médica foi registrado em uma delegacia de Niterói, que descobriu que a vítima foi vista pela última vez em sua fazenda em Sapucaia.

Na 109ª DP, os agentes descobriram que o carro e o cartão de crédito da vítima estavam sendo usados pelo caseiro e outros dois homens em municípios próximos. As equipes localizaram a dupla, que disse não saber sobre o desaparecimento de Lea, mas informaram que os pertences continuavam com Lucas e que ele fugiu após saber das buscas da polícia. O setor de inteligência apurou que o funcionário havia ido para Cataguases, para se esconder na casa de parentes, e encontrou o suspeito e o veículo da médica no município.

Depois de ser preso, Lucas confessou o crime e relatou aos agentes que matou a patroa depois que ela pediu para que ele selasse um cavalo para ela. No momento em que ela estava montando, o caseiro a atingiu com um pedaço de madeira, a fazendo cair do animal, e continuou a acertando com pauladas, até que ela não resistiu. O corpo foi enrolado em uma lona preta e enterrado em uma área de difícil acesso da fazenda, com a ajuda de um trator. Aos policiais, o funcionário mostrou o local onde o cadáver foi ocultado. "Com o uso da pá de um trator, ele atira o corpo num local denso da fazenda, que ninguém anda. É uma fazenda de 300 alqueires, não iam achar nunca o corpo. A ideia dele era continuar vendendo o gado, porque ele queria vender o máximo de cabeças de gado que ele pudesse. Ele matou a patroa, saqueou a casa dela, levou eletrodomésticos, e ia continuar vendendo gado", explicou o delegado Flávio Narcizo. O caseiro foi preso e autuado pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto.