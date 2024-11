Pistolas, carregadores e diversos itens roubados pela dupla foram apreendidos - Reprodução / @pmerj

Pistolas, carregadores e diversos itens roubados pela dupla foram apreendidos Reprodução / @pmerj

Publicado 12/11/2024 13:28

Rio - A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes após uma perseguição com troca de tiros em Cavalcanti, Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (12). A dupla estava cometendo assaltos na região quando acabou sendo detida em flagrante. Com os jovens, os agentes recolheram pistolas, carregadores e um carro roubado.

Segundo informações da PM, uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi alertada que criminosos em um veículo estavam assaltando na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, também na Zona Norte. Os agentes localizaram o carro e tentaram abordar a dupla, mas os adolescentes atiraram contra os policiais, que precisaram revidar.

Durante o tiroteio, os jovens ainda tentaram fugir, mas acabaram interceptados alguns quilômetros depois, na Rua Herculano Pena, em Cavalcanti. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, seis carregadores e o veículo que eles utilizavam, além de oito celulares, duas carteiras e uma bolsa roubada.

O crime foi registrado na 29ª DP (Madureira).