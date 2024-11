Aulas do campus Maracanã estão suspensas nesta manhã (13) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 10:06 | Atualizado 13/11/2024 13:06

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) suspendeu as aulas nos campi Maracanã, Zona Norte, e São Gonçalo, Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (13) devido à falta de energia.De acordo com a Uerj, a queda de luz no campus São Gonçalo foi ocasionada por uma, que também atingiu diversos bairros de Niterói e Maricá. As cidadesapós o apagão da noite desta terça-feira (12). A falta de luz no campus Maracanã ocorreu após um problema na rede elétrica.