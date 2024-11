Dupla invade casa e furta bicicleta e outros materiais em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 13/11/2024 13:58 | Atualizado 13/11/2024 15:29

Rio - Dois criminosos invadiram e furtaram uma casa no bairro de Caioaba, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O crime aconteceu por volta das 6h40 do último domingo (10), quando a Rua Lidice estava vazia. Em uma ação que durou cerca de dois minutos, os bandidos levaram uma bicicleta, avaliada em quase R$ 3 mil, além de um secador de cabelo e outros materiais de trabalho da dona da residência.

Veja o vídeo:

créditos: Reprodução pic.twitter.com/8WSghbo4l1 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 13, 2024

A cabeleireira Ariane Santanna, de 33 anos, vive no imóvel com o companheiro e os dois filhos há seis anos. Em entrevista ao DIA, ela explicou que os homens se passavam por catadores de lixo e aproveitaram que a família estava dormindo para entrarem na casa. Ela revelou que esta foi a segunda vez que invadiram a residência, em um período de quatro anos.

"A gente está apreensivo e meus filhos com medo. O mais velho está muito triste por ter perdido a bicicleta. Ela era nova, compramos faz um ano, depois de muito sacrifício. Toda hora ele chora e lembra dela", lamentou Ariana, que abriu uma "vaquinha" online em suas redes sociais para tentar reaver parte do prejuízo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Na gravação, é possível ver o momento em que um homem para em frente à casa e mexe no lixo. Segundos depois, o comparsa aparece e ele escala o muro, invadindo o local. Em seguida, o criminoso entrega o secador de cabelo e a bicicleta ao parceiro e sai da residência.

Ariane divulgou as filmagens em sua rede social e pediu ajuda aos amigos e vizinhos, que conseguiram identificar a dupla e acionaram a Polícia Militar. Os suspeitos foram encaminhados à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a cabelereira registrou a ocorrência e mostrou as imagens aos policias civis. Porém, segundo ela, os agentes informaram que somente com as gravações não era possível mantê-los detidos.

"A gente está indignado. Nós fomos à delegacia e mostramos os vídeos, mas eles não ficaram presos. Agora, estamos de mãos atadas, não temos o que fazer. As pessoas até falam para eu tomar cuidado ao expor o que houve, mas eu não posso me calar só porque estou com medo. Tenho que falar, até para isso não acontecer com outra pessoa", reforçou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os homens não ficaram presos pois "não estavam em situação de flagrante". Entretanto, um inquérito foi instaurado e a investigação está sendo concluída. Ainda segundo a Civil, o delegado responsável pelo caso vai solicitar a prisão dos autores do crime.

* Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini