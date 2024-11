Bandidos tentaram roubar caminhão frigorífico que transportava carga avaliada em R$ 23 mil - Reprodução / @pmerj

Publicado 13/11/2024 15:07 | Atualizado 13/11/2024 15:09

Rio - A Polícia Militar recuperou, na manhã desta quarta-feira (13), uma carga de frigoríficos avaliada em R$ 23 mil na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Na ação, um dos bandidos foi preso em flagrante com uma réplica de pistola. O comparsa, no entanto, conseguiu fugir.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram alertados que criminosos haviam roubado um caminhão na Avenida Botafogo. Ao interceptarem o veículo, os militares identificaram que o motorista e o ajudante eram feitos reféns por um bandido, que estava sentado no banco do carona.

O homem acabou detido com uma réplica de pistola, um bloqueador de sinal de GPS e um celular. No entanto, o comparsa, que dirigia uma motocicleta, escapou dos policiais. O motorista do caminhão e o ajudante não ficaram feridos.

O criminoso, que não teve a identidade revelada, e os itens recolhidos foram encaminhados à 60ª DP (Campos Elíseos). Não se sabe para onde a carga seria levada.