A vítima foi baleada na Rua Benjamin Constant, altura do nº 635Reprodução / Google Street View

Publicado 14/11/2024 10:10 | Atualizado 14/11/2024 10:21

Rio – O motorista João Victor R. Oliveira, de 21 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro de Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na noite desta quarta-feira (14). Policiais militares encontraram a vítima dentro do seu veículo, um BYD, danificado na calçada.

A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) informou que o estado de saúde do paciente é grave.

Os bombeiros resgataram João na Rua Benjamin Constant, altura do nº 635, por volta das 20h30. Moradores da região afirmam que os bandidos tentaram roubá-lo em uma moto e fugiram em seguida.

Nas redes sociais, internautas reclamam da falta de segurança na cidade. "Niterói está largado às traças. Não vejo mais nenhuma intervenção policial na Zona Norte", escreveu um homem.

A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca). A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes do ocorrido.