Acidente ocorreu na altura da estação de Bangu, na Zona OesteReprodução

Publicado 14/11/2024 18:31

Rio - Um jovem que viajava em cima de um trem da SuperVia morreu após cair e ser atropelado pelo próprio veículo, próximo à estação de Bangu, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (14). A vítima, ainda não identificada, teve uma das pernas amputada com o impacto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Realengo foram acionados às 16h15 para a ocorrência. A corporação informou que o rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, na mesma região, em estado grave. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que o paciente não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a SuperVia lamentou o caso e disse que houve um acesso indevido à via férrea. Segundo a concessionária, desde setembro, uma campanha educativa alertando sobre os riscos de viajar fora do trem vem sendo realizada.

A empresa informou que os chamados “carrapatos” arriscam suas vidas ao se agarrar às laterais dos vagões ou se equilibrar no teto dos trens. "As ações, além de irresponsáveis, comprometem a segurança de todos os passageiros e impactam o bom funcionamento da operação ferroviária", diz trecho do comunicado.

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados. No local, constataram que um passageiro praticava "surfe ferroviário" e caiu do teto da composição.