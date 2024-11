Mesmo com céu nublado, cariocas aproveitaram a orla de Copacabana - Armando Paiva / Agência O Dia

Mesmo com céu nublado, cariocas aproveitaram a orla de CopacabanaArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 15:28 | Atualizado 15/11/2024 15:58

Rio - O fim de semana no Rio será de tempo fechado e chuva, assim como os últimos dias, apesar das temperaturas passarem por uma pequena elevação, segundo previsão do Alerta Rio. No entanto, o sol deve voltar a brilhar a partir da segunda-feira (18), primeiro dia de G20.

A sexta-feira (15), feriado de Proclamação da República, foi com céu nublado e chuva fraca a moderada em alguns pontos da cidade. No entanto, isso não impediu diversos cariocas e turistas de curtirem o feriado na orla de Copacabana, Zona Sul.

O sábado (16) já deve amanhecer com chuva fraca isolada na cidade, que deve evoluir para pancadas com raios a partir do fim da tarde e início da noite. Os ventos vão variar de fracos a moderados, e a máxima fica em 29°C, com mínima de 18°C.

Já no domingo (17), a previsão aponta para um céu com menos nuvens, mas com chance de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. A máxima fica em 30°C e a mínima, em 18°C. Os ventos seguem fracos a moderados.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a semana vai começar com céu limpo e sol, sem previsão de chuva, e com temperaturas mais altas. A máxima prevista para a segunda é de 34°C, e a mínima permanece em 18°C.

Por fim, na terça-feira (19), encerramento da Cúpula do G20, que vai reunir representantes das 19 maiores economias do mundo na capital, o tempo seguirá estável, com céu azul, máxima de 35°C e mínima de 19°C.