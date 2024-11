Tronco foi encontrado na Praia de Ponta Negra, em Maricá, na altura da Rua 90 - Divulgação / PCERJ

Publicado 16/11/2024 19:07 | Atualizado 16/11/2024 19:19

Rio - Um tronco humano foi encontrado na areia da Praia de Ponta Negra, em Maricá, Região Metropolitana, na manhã deste sábado (16). Segundo a PM, o cadáver foi avistado por moradores, na altura da Rua 90.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para o caso e, após encontrarem a parte do corpo, isolaram a área para perícia da Polícia Civil. Depois, o resto mortal foi levado ao Instituto Médico Legal do Barreto (IML) do Barreto, em Niterói, para análise.

O caso é investigado pela 82ª DP (Maricá).