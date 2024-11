PMs recuperaram a carga roubada de bebidas na Rua Leocádio Figueiredo - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 16/11/2024 18:23

Rio - Policiais militares recuperaram uma carga roubada de cerveja e outras bebidas, neste sábado (16), em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. A ação faz parte de mais uma etapa da Operação Torniquete, contra roubos, furtos e receptação de cargas e veículos, e prendeu um suspeito de envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda), conseguiram recuperar a carga e um veículo, também roubado, na Rua Leocádio Figueiredo. Após realizarem um cerco tático, os PMs conseguiram prender um suspeito e apreender uma pistola falsa. Outros três criminosos que participaram do roubo conseguiram fugir. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes).