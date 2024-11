Casa Pacheco Leão vai ser reaberta, depois de oito anos - Divulgação

Casa Pacheco Leão vai ser reaberta, depois de oito anosDivulgação

Publicado 17/11/2024 14:05

Rio - Após oito anos fechada, a histórica Casa Pacheco Leão, um dos mais emblemáticos prédios do complexo do Jardim Botânico do Rio, vai ser reaberta ao público na próxima quinta-feira (21), quando será inaugurada a exposição inédita "Rota do Chá – Botânica, Cultura e Tradição".

A entrega do imóvel e a mostra fazem parte das ações em comemoração aos 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a China.

fotogaleria

O presidente do Jardim Botânico do Rio, Sergio Besserman Vianna, destaca a relevância do novo espaço cultural da instituição.

"O primoroso restauro da Casa Pacheco Leão devolve à sociedade mais um importante patrimônio histórico cultural do país. O projeto traz a integração entre a ciência botânica, a história e a cultura, que traduz, na prática, a missão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a de fazer e difundir pesquisas científicas, visando à conservação da biodiversidade. Além disso, a Casa vai ampliar, com arte e excelência, a experiência de visitação, aproximando o público da ciência e história botânica por meio da planta do chá", ressalta o presidente do JBRJ.

Reforma e melhorias

A casa onde residiu o médico Antônio Pacheco Leão, diretor do Jardim Botânico de 1915 a 1931, passou por obras de manutenção e restauração durante seis meses. Com dois andares, dez salas, quatro banheiros e copa, o imóvel, em estilo eclético, teve as cores originais de suas paredes retomadas em várias tonalidades, assim como as janelas, portas externas e guarda-corpos azuis e as esquadrias internas verdes.

Outras relíquias recuperadas são as pinturas artísticas nas paredes, a escada e o piso original. O imóvel recebeu ainda um elevador e banheiros com acessibilidade. Todo o processo foi autorizado e acompanhado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O investimento foi de R$ 2,7 milhões.

"Esta casa foi um ponto de encontro para grandes cientistas, como Adolpho Ducke, João Geraldo Kuhlmann, Alexandre Curt Brade e Alberto Löfgren. É fascinante ver esse lugar, que preserva tantos detalhes originais, reaberto para o público. Agora, todos poderão explorar o universo de um homem que dedicou sua vida ao estudo e à preservação da flora nacional", avalia a superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, Patrícia Wanzeller.

Uma das atrações do corredor cultural do parque, além de moradia, o espaço já foi utilizado como laboratórios de pesquisa e, durante alguns anos, o Núcleo de Educação Ambiental.

Mostra imersiva e sensorial



A exposição "Rota do Chá – Botânica, Cultura e Tradição", que tem curadoria de Alexandre Murucci, traça a história da bebida desde suas origens ancestrais na China até a disseminação global, com destaque para os rituais, as artes e a evolução social, associados à sua produção e consumo.

A programação inclui apresentações musicais, palestras e workshops, e terá entrada gratuita. O objetivo é que o público faça uma imersão sobre a rica tapeçaria cultural do chá, explorando suas origens, sua jornada global e seu papel na construção de conexões entre diferentes culturas, especialmente entre Brasil e China.

O Jardim Botânico do Rio faz parte dessa história, por ser o primeiro lugar no Brasil onde foi introduzido o cultivo da planta do chá (Camellia sinensis (L.) Kuntze), por chineses trazidos pela coroa portuguesa especialmente para esse trabalho, no início do século XIX. O militar naturalista João Gomes da Silveira Mendonça estava à frente do parque entre 1809 e 1823, quando os chineses chegaram ao Brasil e iniciaram o cultivo. Seu sucessor Frei Leandro do Sacramento foi pioneiro no estudo e publicação sobre a cultura do chá no país.

Bebida consumida mundialmente

O chá, além de ser uma bebida consumida mundialmente, carrega consigo milênios de história, tradições e rituais que transcendem fronteiras. É uma representação líquida de culturas de diversos povos e épocas. Ao focar na história do chá, o projeto enfatiza não apenas a importância da bebida, mas também as múltiplas histórias e interações culturais que ela inspirou ao longo dos séculos. O projeto se posiciona como uma experiência inovadora, alinhado às tendências globais de museologia e educação patrimonial, reforçando o compromisso do país com a preservação e promoção da cultura em suas múltiplas facetas.